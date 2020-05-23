Возле офиса Медведчука в Киеве полиция задержала 17 человек. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n138656-vozle-ofisa-medvedchuka-v-kieve-policiya-zaderjala-17-chelovek.html

Ракурс

В Киеве возле офиса лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука полиция задержала 17 человек. Как известно, возле офиса ОПЗЖ сегодня собрались активисты, которые жгли файеры, взрывали петарды, бросали банки с краской на фасад офиса и скандировали «националистические лозунги». Акция закончилась столкновениями.

В настоящее время 17 задержанных находятся в Печерском управлении полиции. Правоохранители занимаются установлением личностей задержанных. Также полицейские дают правовую квалификацию действиям каждого задержанного, сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

В полиции пока не могут точно сказать, сколько человек приняли участие в сегодняшней акции в Киеве, а также опровергают информацию о взрыве возле офиса Медведчука.

В Нацполиции утверждают, что ни одного взрыва в центре столицы сегодня не было. В ведомстве заявляют, что проходила акция, во время которой активисты жгли файеры и взрывали петарды.

Информация о пострадавших в полиции пока что уточняется.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до четырех лет.

Как ранее писал «Ракурс», в Киеве в субботу, 23 мая, прогремел взрыв возле офиса главы партии ОПЗЖ, пророссийского политика Медведчука. Перед этим возле офиса собрались активисты.