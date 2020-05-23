«Антиколомойский» закон вступил в силу. Фото: Главком

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«Антиколомойский» закон, который делает невозможной отмену национализации банков в Украине, вступил в силу.

Документ, которым совершенствуются механизмы регулирования банковской деятельности, был опубликован в официальном издании «Голос Украины» 22 мая.

«Антиколомойский» закон парламент рассматривал по особой сокращенной процедуре, которая предусматривала подачу нардепами в двухдневный срок не более пяти предложений и поправок, не учтенных главным комитетом. За закон во втором чтении Рада проголосовала 13 мая. Его поддержали 270 нардепов.

Закон № 2571-д предоставляет Нацбанку необходимые инструменты влияния в банковской сфере и определяет особенности судебного производства по делам об обжаловании его решений при отнесении банка к категории неплатежеспособных, отзыве лицензии и ликвидации. Также экс-акционеры неплатежеспособных банков могут получить возмещение причиненных убытков только в денежной форме.

Признание незаконным решения о выводе банка с рынка не будет основанием для его отмены. То есть если банк признали неплатежеспособным — он таким и остается. Решение суда о компенсации бывшим владельцам банков не освобождает их от ответственности за злоупотребление и незаконное выведение средств из финучреждения. Суды не могут ставить под сомнение экспертизу профильных регуляторов — НБУ, Минфина или Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Напомним, ранее «антиколомойский» законопроект разблокировали нардепы Верховной Рады во время пленарного заседания, отбросив постановления парламентария из фракции «Слуга народа» Александра Дубинского и экс-«слуги» Антона Полякова.