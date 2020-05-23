«Антиколомойський» закон набув чинності. Фото: Главком

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«Антиколомойський» закон, який унеможливлює скасування націоналізації банків в Україні, набув чинності.

Документ, яким вдосконалюються механізми регулювання банківської діяльності, був опублікований в офіційному виданні «Голос України» 22 травня.

«Антиколомойський» закон парламент розглядав за особливою скороченою процедурою, яка передбачала подачу нардепами у дводенний строк не більше п’яти пропозицій і поправок, не врахованих головним комітетом. За закон у другому читанні Рада проголосувала 13 травня. Його підтримали 270 нардепів.

Закон № 2571-д надає НБУ необхідні інструменти впливу у банківській сфері і визначає особливості судового провадження у справах щодо оскарження його рішень щодо віднесення банку до категорії неплатоспроможних, відкликання ліцензії та ліквідації банку. Також екс-акціонери неплатоспроможних банків можуть отримати відшкодування завданих збитків тільки у грошовій формі.

Визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не буде підставою для його скасування. Тобто якщо банк визнали неплатоспроможним — він таким і лишається. Рішення суду про компенсацію колишнім власникам банків не звільняє їх від відповідальності за зловживання та незаконне виведення коштів із фінустанови. Суди не можуть ставити під сумнів експертизу профільних регуляторів — НБУ, Мінфіну або Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Нагадаємо, раніше «антиколомойський» законопроект розблокували нардепи Верховної Ради, відкинувши постанови нардепа з фракції «Слуга народу» Олександра Дубінського і екс-«слуги» Антона Полякова.