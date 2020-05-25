Армія, мова, віра — це лукавий вектор, заявляють в офісі Зеленського

https://racurs.ua/ua/n138725-armiya-mova-vira-ce-lukavyy-vektor-zayavlyaut-v-ofisi-zelenskogo.html

Ракурс

Армія, мова, віра — доволі лукавий вектор. Про це заявив перший заступник глави Офісу президента Сергій Трофімов під час розмови про УПЦ Московського патріархату.

Я вірянин і парафіянин Української православної церкви. Але, на жаль, таку кількість часу за каденції минулого президента було присвячено цьому питанню…, — зазначив Трофімов виданню «Гордон».

На уточнення інтерв’юера щодо гасла колишнього президента Петра Порошенка «Армія, мова, віра», заступник Єрмака відповів:

Так. Такий обрали, доволі лукавий, вектор… І це просто дискредитувало дії мільйонів українських вірян.

Трофімов також розповів, що періодично йому вдається поспілкуватися з предстоятелем РПЦ в Україні Онуфрієм.