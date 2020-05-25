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Армія, мова, віра — це лукавий вектор, заявляють в офісі Зеленського

Армія, мова, віра — це лукавий вектор, заявляють в офісі Зеленського

25 тра 2020, 15:48
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Армія, мова, віра — доволі лукавий вектор. Про це заявив перший заступник глави Офісу президента Сергій Трофімов під час розмови про УПЦ Московського патріархату.

Я вірянин і парафіянин Української православної церкви. Але, на жаль, таку кількість часу за каденції минулого президента було присвячено цьому питанню…, — зазначив Трофімов виданню «Гордон».

На уточнення інтерв’юера щодо гасла колишнього президента Петра Порошенка «Армія, мова, віра», заступник Єрмака відповів:

Так. Такий обрали, доволі лукавий, вектор… І це просто дискредитувало дії мільйонів українських вірян.

Трофімов також розповів, що періодично йому вдається поспілкуватися з предстоятелем РПЦ в Україні Онуфрієм.



Онуфрій дуже глибока людина. Він чернець, людина, яка служить Богові. Він поєднує в собі такі унікальні для мене особисто риси, як мудрість, твердість. І водночас якась безмежна любов до всіх. Ці речі разом не завжди живуть. Він для мене на зовсім іншому духовному рівні, — резюмував Трофімов.


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