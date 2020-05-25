Нардеп звинуватив Зеленського у продажу серіалу російському телеканалу. Фото: Khabri

https://racurs.ua/ua/n138724-nardep-zvynuvatyv-zelenskogo-u-prodaju-serialu-rosiyskomu-telekanalu-video.html

Ракурс

Серіал «Родичі», який був знятий «Студією Квартал-95» у 2016 році, з 18 травня демонструється на російському телеканалі СТС. Продюсером цього проекту виступив нинішній президент України Володимир Зеленський. Про це повідомив нардеп із партії «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.

Гончаренко зазначив, що з телеканалом СТС пов’язана Аліна Кабаєва, якій давно приписують роман із президентом Росії Володимиром Путіним, а також кілька російських олігархів, щодо яких діють фінансові санкції.

Аліна Кабаєва є головою ради директорів Національної медіа групи, яка володіє «СТС Медіа Груп». Крім того, Національна медіа група володіє значною часткою «Першого каналу» та «Рен-ТБ».

Гончаренко заявив, що одним із бенефіціарів телеканалу СТС є російський олігарх Олексій Мордашов, на компанію якого накладено американські санкції із початку 2018 року. Санкції були введені після того, як компанія поставила до окупованого Криму газові турбіни, випущені на спільному з Siemens підприємстві.

Власником СТС також є російський державний банк ВТБ, який володіє телеканалом через кіпрський офшор Telcrest Investmets Ltd.

Нардеп стверджує, що Зеленський неспроста 15 травня зняв санкції із деяких офшорів. Гончаренко передбачає, що це було зроблено спеціально для отримання роялті за показ серіалу на російському телекананалі. Також Гончаренко нагадав, що у Зеленського є кілька компаній на Кіпрі.

На думку нардепа, «Студія Квартал-95» у будь-якому випадку отримає гроші від показу серіалу на російському телеканалі, який пов’язаний із владою РФ. Гончаренко вважає це «торгівлею на крові».

Як раніше писав «Ракурс», Шостий апеляційний адміністративний суд визнав законним зняття заборони з серіалу «Свати» і дозволив в’їзд до України російському акторові Федору Добронравову, який виступив в окупованому Криму.