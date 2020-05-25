Зеленському замало п’яти років, щоб щось змінити — заступник Єрмака

https://racurs.ua/ua/n138723-sche-odyn-chynovnyk-zelenskogo-zayavyv-scho-pyaty-rokiv-dlya-prezydenta-zamalo.html

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Володимир Зеленський під час передвиборчої кампанії рік тому заявляв, що більше не балотуватиметься у президенти по закінченню п’ятирічного строку. Нині у команді Зеленського заговорили про можливість участі чинного глави держави у майбутніх президентських перегонах.

Не говорив із ним про це. Але моя особиста думка — я не думаю, що це буде п’ятирічний строк. Я все-таки вважаю, що якесь буде продовження каденції. Чому я так вважаю? Тому що насправді замало п’яти років для політики, за які можна щось змінити, — розповів перший заступник глави Офісу президента Сергій Трофімов виданню «Гордон».

Трофімов наголосив, що це його особиста думка. Водночас він переконаний, що Зеленський самостійно вирішуватиме, чи балотуватися у президенти вдруге.

Я не можу вирішувати за президента… І ще, хай там як, багато часу для того, щоб щось змінювати, робити якісь висновки. Це буде суто його рішення, — резюмував Трофімов.

Нагадаємо, Зеленський під час прес-конференції 20 травня повідомив, чи планує йти на другий президентський термін.