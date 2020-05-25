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Ракурс
В Україні триває пандемія коронавірусу

«Біодобавки від коронавірусу»: викрито масштабну систему продажу нібито засобів від COVID-19 (ФОТО, ВІДЕО)

25 тра 2020, 15:26
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Епідемія коронавірусної хвороби COVID-19 приваблює ділків, які намагаються нажитися на страхові людей перед цим захворюванням.

В Україні викрито масштабну систему продажу несертифікованих біодобавок, які нібито посилюють захист організму від коронавірусу. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

У спецслужбі наголошують, що комерсанти в цій ситуації вводили людей в оману.

Зазначається, що продаж цих засобів організувала група компаній, яка спеціалізується на продажі біологічно-активних добавок.

Під час обшуків, які проводилися в приміщеннях, кол-центрах і місцях проживання фігурантів, були вилучені докази протиправної діяльності, а також понад 1,1 млн дол. США.

Також правоохоронці встановили, що ділки ухилялися від сплати податків та зборів, завдавши бюджету збитків на суму понад 80 млн грн.

Тривають слідчі дії.

Викрито систему продажу біодобавок, які нібито допомагають від коронавірусу, фото: СБУ

Викрито систему продажу біодобавок, які нібито допомагають від коронавірусу, фото: СБУ

Викрито систему продажу біодобавок, які нібито допомагають від коронавірусу, фото: СБУ

Викрито систему продажу біодобавок, які нібито допомагають від коронавірусу, фото: СБУ

Викрито систему продажу біодобавок, які нібито допомагають від коронавірусу, фото: СБУ



Нагадаємо, у квітні на Київщині викрили шахраїв, котрі продавали підроблені антисептики і неіснуючі засоби індивідуального захисту.

Джерело: Ракурс


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