В Україні триває пандемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n138722-biodobavky-vid-koronavirusu-vykryto-masshtabnu-systemu-prodaju-nibyto-zasobiv-vid-covid-19-foto.html

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Епідемія коронавірусної хвороби COVID-19 приваблює ділків, які намагаються нажитися на страхові людей перед цим захворюванням.

В Україні викрито масштабну систему продажу несертифікованих біодобавок, які нібито посилюють захист організму від коронавірусу. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

У спецслужбі наголошують, що комерсанти в цій ситуації вводили людей в оману.

Зазначається, що продаж цих засобів організувала група компаній, яка спеціалізується на продажі біологічно-активних добавок.

Під час обшуків, які проводилися в приміщеннях, кол-центрах і місцях проживання фігурантів, були вилучені докази протиправної діяльності, а також понад 1,1 млн дол. США.

Також правоохоронці встановили, що ділки ухилялися від сплати податків та зборів, завдавши бюджету збитків на суму понад 80 млн грн.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у квітні на Київщині викрили шахраїв, котрі продавали підроблені антисептики і неіснуючі засоби індивідуального захисту.