Тетяна Чорновол. Фото: 3oko.com.ua

https://racurs.ua/ua/n138721-miy-avtomat-dobutyy-u-bou-chornovol-rozpovila-pro-zbrou-cherez-yaku-proty-neyi-vidkryly-novu.html

Ракурс

Тетяна Чорновол, колишній народний депутат, розповіла історію автомату, через який проти неї відкрили ще одне кримінальне провадження.

За її словами, автомат став трофеєм її чоловіка Миколи Березового під час звільнення Маріуполя від проросійських сепаратистів. Ця автоматична зброя була узаконена у жовтні 2014 року. Про це Чорновол 25 травня повідомила на власній сторінці у Facebook.

У відкритті нової справи проти неї Чорновол звинувачує колишнього представника команди Януковича Андрія Портнова.

Тобто суцільна «портновщина»: на мене натягують КК в частині нелегального отримання, володіння і може застосування зброї протягом двох місяців, а фактор священної війни просто ігнорується. Чому я знаю, що це нова справа? А тому що, вона має інший номер ніж моя «майданівська», направлення на експертизу випадково засвітилося, — йдеться у повідомленні.

Як відомо, Печерський райсуд Києва 16 квітня обрав для Чорновол запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту. Її підозрюють у вбивстві людини під час пожежі в київському офісі «Партії регіонів» під час подій Революції гідності у 2014 році. 24 квітня Апеляційний суд Києва пом’якшив їй запобіжний захід до нічного домашнього арешту.

Нагадаємо, вчора колишній народний депутат України Тетяна Чорновол заявила, що Державне бюро розслідувань відкрило проти неї ще одну кримінальну справу. У межах цієї справи зараз проводиться експертиза щодо нагородного автомата екс-парламентаря.