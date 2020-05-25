Татьяна Чорновол. Фото: 3oko.com.ua

https://racurs.ua/n138721-moy-avtomat-dobyt-v-bou-chornovol-rasskazala-ob-orujii-iz-za-kotorogo-protiv-nee-otkryli-novoe.html

Ракурс

Татьяна Черновол, бывший народный депутат, рассказала историю автомата, из-за которого против нее открыли еще одно уголовное производство.

По ее словам, автомат стал трофеем ее мужа Николая Березового во время освобождения Мариуполя от пророссийских сепаратистов. Это автоматическое оружие было узаконено в октябре 2014 года. Об этом Чорновол 25 мая сообщила на собственной странице в Facebook.

В открытии нового дела против нее Чорновол обвиняет бывшего представителя команды Януковича Андрея Портнова.

То есть сплошная «портновщина»: на меня натягивают УК в части нелегального получения, владения и может применения оружия в течение двух месяцев, а фактор священной войны просто игнорируется. Почему я знаю, что это новое дело? А потому что, оно имеет другой номер чем мое «майдановское», направление на экспертизу случайно засветилось, — говорится в сообщении.

Как известно, Печерский райсуд Киева 16 апреля избрал для Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ее подозревают в убийстве человека во время пожара в киевском офисе «Партии регионов» во время событий Революции достоинства в 2014 году. 24 апреля Апелляционный суд Киева смягчил ей меру пресечения до ночного домашнего ареста.

Напомним, вчера бывший народный депутат Украины Татьяна Чорновол заявила, что Государственное бюро расследований открыло против нее еще одно уголовное дело. В рамках этого дела сейчас проводится экспертиза относительно наградного автомата экс-парламентария.