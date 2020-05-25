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Ракурс
Дополнительная сессия ВНО начнется 24 июля

Началась регистрация для участия в дополнительной сессии ВНО

25 мая 2020, 14:45
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Внешнее независимое оценивание (ВНО) в этом году предусматривает проведение дополнительной сессии, которая начнется 24 июля.

Регистрация участников на нее началась сегодня и продлится до 9 июня. Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Для того, чтобы принять участие в дополнительной сессии, нужно зарегистрироваться с помощью соответствующего сервиса на сайте УЦОКО, подготовить комплект регистрационных документов и подать его лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении (для выпускников этого года) или отправить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет).

Право на регистрацию в этот период имеют лица, которые не зарегистрировались во время основного периода и относятся к следующим категориям:



  • проживают или находятся на территории, на которой был введен карантин, режим чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения;
  • участвовали в сдерживание вооруженной агрессии России на Донбассе или относятся к категории лиц из неконтролируемых территорий;
  • проживающих на временно оккупированных территориях или в населенных пунктах, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, или переселились из них;
  • по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний или СИЗО;
  • должны составлять государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ, но по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться в основной период регистрации (такие лица регистрируются для участия в тестировании только тех учебных предметов, по которым им будут зачислены результаты ВНО как оценки государственной итоговой аттестации).

В рамках дополнительной сессии состоятся:

  • 24 июля — тестирование по физике;
  • 28 июля — тестирование по математике;
  • 29 июля — тестирование по испанскому языку;
  • 30 июля — тестирование по французскому языку;
  • 31 июля — тестирование по немецкому языку;
  • 3 августа — тестирование по английскому языку;
  • 4 августа — тестирование по украинскому языку и литературе;
  • 5 августа — тестирование по биологии;
  • 6 августа — тестирование по истории Украины;
  • 7 августа — тестирование по географии;
  • 10 августа — тестирование по химии.

Напомним, на прошлой неделе были утверждены даты ВНО 2020 года.

Источник: Ракурс


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