Додаткова сесія ЗНО розпочнеться 24 липня

https://racurs.ua/ua/n138720-rozpochalasya-reiestraciya-dlya-uchasti-v-dodatkoviy-sesiyi-zno.html

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Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) в цьому році передбачає проведення додаткової сесії, яка розпочнеться 24 липня.

Реєстрація учасників на неї розпочалася сьогодні й триватиме до 9 червня. Про це повідомляє прес-служба Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Для того, щоб взяти участь у додатковій сесії, потрібно зареєструватися за допомогою відповідного сервісу на сайті УЦОЯО, підготувати комплект реєстраційних документів і подати його особі, відповідальній за реєстрацію в закладі освіти (для цьогорічних випускників) або надіслати його до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти (для випускників минулих років).

Право на реєстрацію в цей період мають особи, які не зареєструвалися під час основного періоду та належать до таких категорій:

проживають чи перебувають на території, на якій було запроваджено карантин, режим надзвичайної ситуації або надзвичайного стану;

брали участь у стримування збройної агресії Росії на Донбасі або належать до категорії осіб з неконтрольованих територій;

проживають на тимчасово окупованих територіях чи в населених пунктах, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, або переселилися з них;

за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань чи СІЗО;

мають складати державну підсумкову атестацію у формі ЗНО, але через поважні причини не змогли зареєструватися в основний період реєстрації (такі особи реєструються для участі в тестуванні лише з тих навчальних предметів, з яких їм будуть зараховані результати ЗНО як оцінки за державну підсумкову атестацію).

В межах додаткової сесії відбудуться:

24 липня — тестування з фізики;

28 липня — тестування з математики;

29 липня — тестування з іспанської мови;

30 липня — тестування з французької мови;

31 липня — тестування з німецької мови;

3 серпня — тестування з англійської мови;

4 серпня — тестування з української мови і літератури;

5 серпня — тестування з біології;

6 серпня — тестування з історії України;

7 серпня — тестування з географії;

10 серпня — тестування з хімії.

Нагадаємо, минулого тижня були затверджені дати ЗНО 2020 року.