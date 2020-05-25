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Ракурс
Додаткова сесія ЗНО розпочнеться 24 липня

Розпочалася реєстрація для участі в додатковій сесії ЗНО

25 тра 2020, 14:45
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Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) в цьому році передбачає проведення додаткової сесії, яка розпочнеться 24 липня.

Реєстрація учасників на неї розпочалася сьогодні й триватиме до 9 червня. Про це повідомляє прес-служба Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Для того, щоб взяти участь у додатковій сесії, потрібно зареєструватися за допомогою відповідного сервісу на сайті УЦОЯО, підготувати комплект реєстраційних документів і подати його особі, відповідальній за реєстрацію в закладі освіти (для цьогорічних випускників) або надіслати його до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти (для випускників минулих років).

Право на реєстрацію в цей період мають особи, які не зареєструвалися під час основного періоду та належать до таких категорій:



  • проживають чи перебувають на території, на якій було запроваджено карантин, режим надзвичайної ситуації або надзвичайного стану;
  • брали участь у стримування збройної агресії Росії на Донбасі або належать до категорії осіб з неконтрольованих територій;
  • проживають на тимчасово окупованих територіях чи в населених пунктах, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, або переселилися з них;
  • за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань чи СІЗО;
  • мають складати державну підсумкову атестацію у формі ЗНО, але через поважні причини не змогли зареєструватися в основний період реєстрації (такі особи реєструються для участі в тестуванні лише з тих навчальних предметів, з яких їм будуть зараховані результати ЗНО як оцінки за державну підсумкову атестацію).

В межах додаткової сесії відбудуться:

  • 24 липня — тестування з фізики;
  • 28 липня — тестування з математики;
  • 29 липня — тестування з іспанської мови;
  • 30 липня — тестування з французької мови;
  • 31 липня — тестування з німецької мови;
  • 3 серпня — тестування з англійської мови;
  • 4 серпня — тестування з української мови і літератури;
  • 5 серпня — тестування з біології;
  • 6 серпня — тестування з історії України;
  • 7 серпня — тестування з географії;
  • 10 серпня — тестування з хімії.

Нагадаємо, минулого тижня були затверджені дати ЗНО 2020 року.

Джерело: Ракурс


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