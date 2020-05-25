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Ракурс
Поліцейські зґвалтували жінку. Фото: vlasno.info

ДБР повідомило жахливі подробиці зґвалтування жінки перевертнями у погонах на Київщині (ФОТО, ВІДЕО)

25 тра 2020, 14:41
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У Київській області поліцейські зґвалтували та побили жінку-свідка, яку викликали на допит.

У ніч з 23 на 24 травня оперуповноважений у своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки, яку викликали до поліції. Співробітник Кагарлицького відділку надягав жінці протигаз, заковував у кайданки та стріляв із табельної зброї над головою. Після цього нелюд кілька разів зґвалтував потерпілу. Про це 25 травня повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань.

Слідчі встановили, що перевертні у погонах причетні до катування і чоловіка, який у цей час перебував у райвідділі. Силовики ставили його на коліна й погрожували зґвалтуванням, били по голові гумовими палицями та катували іншими способами. Зловмисники зламали потерпілому носа й кілька ребер.

Наразі слідчі Бюро готують повідомлення про підозру затриманим та проситимуть суд про їхній арешт. Також встановлюється причетність до вчинення кримінального правопорушення інших осіб.

Перевертні у погонах катували жінку. Фото: ДБР

Перевертні у погонах катували жінку. Фото: ДБР

Перевертні у погонах катували жінку. Фото: ДБР



Нагадаємо, на Київщині двох співробітників поліції затримали за підозрою у зґвалтуванні. Голова НПУ Ігор Клименко звільнив підозрюваних поліцейських, а Кагарлицький відділок поліції розформував. Особовий склад повинен буде пройти переатестацію.

Джерело: Ракурс


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