Поліцейські зґвалтували жінку. Фото: vlasno.info

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У Київській області поліцейські зґвалтували та побили жінку-свідка, яку викликали на допит.

У ніч з 23 на 24 травня оперуповноважений у своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки, яку викликали до поліції. Співробітник Кагарлицького відділку надягав жінці протигаз, заковував у кайданки та стріляв із табельної зброї над головою. Після цього нелюд кілька разів зґвалтував потерпілу. Про це 25 травня повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань.

Слідчі встановили, що перевертні у погонах причетні до катування і чоловіка, який у цей час перебував у райвідділі. Силовики ставили його на коліна й погрожували зґвалтуванням, били по голові гумовими палицями та катували іншими способами. Зловмисники зламали потерпілому носа й кілька ребер.

Наразі слідчі Бюро готують повідомлення про підозру затриманим та проситимуть суд про їхній арешт. Також встановлюється причетність до вчинення кримінального правопорушення інших осіб.

Нагадаємо, на Київщині двох співробітників поліції затримали за підозрою у зґвалтуванні. Голова НПУ Ігор Клименко звільнив підозрюваних поліцейських, а Кагарлицький відділок поліції розформував. Особовий склад повинен буде пройти переатестацію.