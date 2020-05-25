Поліцейських затримали за зґвалтування. Фото: 365news.biz

https://racurs.ua/ua/n138706-na-kyyivschyni-dvoie-policeyskyh-pobyly-y-z-valtuvaly-jinku-cherez-incydent-rozformuvaly-uves.html

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На Київщині двох співробітників поліції затримали за підозрою у зґвалтуванні.

Вчора у Кагарлицькому районі в місцеву лікарню звернулася 26-річна жінка. Потерпіла заявила, що її побили і зґвалтували співробітники поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність силовиків до злочину проти жінки, яку напередодні доставляли у відділ поліції для надання пояснень з приводу крадіжок майна. Про це 25 травня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції у Київській області.

Підозрюваних вже затримали і помістили у ізоляторі тимчасового тримання. Інформацію про злочин передали до Державного бюро розслідувань. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України.

Після резонансного інциденту голова НПУ Ігор Клименко звільнив підозрюваних поліцейських, а Кагарлицький відділок поліції розформував. Особовий склад повинен буде пройти переатестацію.

Нагадаємо, у Києві поліція затримала чоловіка, який створював та розповсюджував дитячу порнографію. Виявилося, що 28-річний мешканець Волинської області систематично ґвалтував 13-річного похресника та знімав усе на відео. Порноконтент зловмисник продавав для розміщення в інтернеті.