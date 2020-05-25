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Ракурс
Полицейских задержали за изнасилование. Фото: 365news.biz

На Киевщине двое полицейских избили и изнасиловали женщину, в итоге расформировали весь райотдел

25 мая 2020, 12:26
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На Киевщине двух сотрудников полиции задержали по подозрению в изнасиловании.

Вчера в Кагарлыкском районе в местную больницу обратилась 26-летняя женщина. Потерпевшая заявила, что ее избили и изнасиловали сотрудники полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность силовиков к преступлению против женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Об этом 25 мая сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Подозреваемых уже задержали и поместили в изолятор временного содержания. Информацию о преступлении передали в Государственное бюро расследований. Следователи начали уголовное производство по ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.



После резонансного инцидента глава НПУ Игорь Клименко уволил подозреваемых полицейских, а Кагарлыцкое отделение полиции расформировал. Личный состав должен будет пройти переаттестацию.

Напомним, в Киеве полиция задержала мужчину, который создавал и распространял детскую порнографию. Оказалось, что 28-летний житель Волынской области систематически насиловал 13-летнего крестника и снимал все на видео. Порноконтент злоумышленник продавал для размещения в интернете.

Источник: Ракурс


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