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В Москве ритуальщики устроили разборки с автоматами. Фото: МБХ медиа

Российские ритуальщики снова устроили разборки, на этот раз с автоматами — СМИ (ВИДЕО)

25 мая 2020, 12:24
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В России произошла очередная разборка между представителями сферы ритуальных услуг. Перестрелка с использованием автоматов завязалась во дворе жилого комплекса в Москве.

В результате стрельбы два человека получили ранения, восемь были задержаны. У них изъяли оружие, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источники.

Причиной конфликта ритуальщиков стал недочет крупной суммы денег. Из регионов в Москву приехали «ревизоры», в ходе разборок со столичными коллегами произошла стрельба.

В сети опубликовали видео с моментом задержания подозреваемых в перестрелке.



Отметим, что около двух недель назад в России произошла драка между ритуальщиками. В Калуге конкуренты из разных похоронных бюро учинили разборки возле морга.


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