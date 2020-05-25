Ракурсhttps://racurs.ua/
В Москве ритуальщики устроили разборки с автоматами. Фото: МБХ медиа
Российские ритуальщики снова устроили разборки, на этот раз с автоматами — СМИ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n138707-rossiyskie-ritualschiki-snova-ustroili-razborki-na-etot-raz-s-avtomatami-smi-video.htmlРакурс
В России произошла очередная разборка между представителями сферы ритуальных услуг. Перестрелка с использованием автоматов завязалась во дворе жилого комплекса в Москве.
В результате стрельбы два человека получили ранения, восемь были задержаны. У них изъяли оружие, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источники.
Причиной конфликта ритуальщиков стал недочет крупной суммы денег. Из регионов в Москву приехали «ревизоры», в ходе разборок со столичными коллегами произошла стрельба.
В сети опубликовали видео с моментом задержания подозреваемых в перестрелке.
Отметим, что около двух недель назад в России произошла драка между ритуальщиками. В Калуге конкуренты из разных похоронных бюро учинили разборки возле морга.
Читайте также