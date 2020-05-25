Шмыгаль заговорил о «нездоровых амбициях» некоторых министров

https://racurs.ua/n138705-shmygal-zagovoril-o-nezdorovyh-ambiciyah-nekotoryh-ministrov.html

Ракурс

Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, уверяет в отсутствии крупных конфликтов между министрами, чиновниками правительства и Офисом президента Владимира Зеленского. В то же время глава Кабмина вспомнил о наличии нездоровых амбиций у некоторых министров.

Сегодня в Кабмине открытых конфликтов нет. Возможно, есть что-то личное у министров, но такого, чтобы кто-то обозлился и поэтому работа стоит, то такого нет. Это хороший знак, — заявил Шмыгаль «Украинской правде».

По его мнению, наличие амбиций у членов правительства не является проблемой.

Все министры амбициозные люди. У кого-то амбиции здоровые, у кого-то — нет. Все их по-разному реализуют. Кто-то хочет медийности. А кто-то тихо делает свою работу. У Лазебной (глава Минсоц — ред.) очень быстро все инициативы проходят. Тихо, скромно, но она очень быстро продвигается. Поэтому амбиции министров это не проблема, — резюмировал премьер.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что у министра здравоохранения Максима Степанова «головокружение от успеха», поскольку «он чувствует себя медиазвездой». Источники в правительстве отметили, что группа пиарщиков главы Минздрава работает над повышением его узнаваемости в СМИ, а сам Степанов планирует стать следующим премьером.