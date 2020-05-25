Степанов мнит себя следующим премьером - СМИ

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Максим Степанов, действующий глава Министерства здравоохранения, вероятно, планирует стать следующим премьер-министром. Об этом сообщают источники в правительстве Дениса Шмыгаля. Отметим, что Степанов в Кабмин попал после увольнения Ильи Емца, который «утомил коллег нездоровым желанием ввести чрезвычайное положение».

Неправда, что его привел глава МВД Арсен Аваков. С Игорем Палицей (нардепом — ред.) у них были отношения, но мы проверили, бизнеса общего не было никогда. Кандидатура Степанова родилась во время мозгового штурма на Банковой, — пояснил «Украинской правде» источник в Кабмине.

Издание отмечает, что пандемия коронавируса способствовала росту медийной узнаваемости Степанова, который активно начал давать интервью, ежедневно проводить брифинги и появляться в ток-шоу.

На Степанова работает группа пиарщиков, которые контролируют упоминания о нем в СМИ, чтобы его было больше среди всех членов Кабмина. Он уже видит себя премьером, — заявил один из топ-чиновников.

По мнению некоторых министров, глава Минздрава «метит» в кресло Шмыгаля.

У министра здравоохранения головокружение от успеха. Он чувствует себя медиазвездой. Степанов несет себя перед нами слишком высоко, и если он не «попустится», его скоро в правительстве не будет, — рассказал СМИ один из тяжеловесов действующего Кабмина.

Издание напоминает историю с запуском метро в Киеве, когда Степанов за пару часов сделал диаметрально противоположные прогнозы о смягчении карантина в столице. Эта ситуация, как отмечают в «Украинской правде», демонстрирует, что «с мнением министра не считаются».