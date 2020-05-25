Коронавирус в Украине. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n138301-vtoraya-volna-koronavirusa-v-ukraine-budet-mnenie-vracha.html

Ракурс

Вторая волна коронавируса в Украине будет. Здесь работают законы эпидемиологии — это неуправляемое заболевание.

Как рассказала в интервью «Ракурсу» пульмонолог, кандидат медицинских наук Марина Корчинская, есть четыре прогноза ученых, как может протекать ситуация с коронавирусом в Украине.

«Пока мы идем по благоприятному сценарию, когда летальность в пределах 3%, а пик мы проходим в мае-июне. Но ученые опираются на данные, которые дает Минздрав. К этой статистике очень много вопросов. Что касается прогнозов на осень — когда именно, сложно ответить. Все зависит от того, насколько ослабят карантин», — пояснила она.

Врач добавила, что, по одним прогнозам, коронавирусом в Украине переболеет от 200 до 300 тыс. человек за этот год, по наихудшему сценарию — 30 млн. «Как по мне, более вероятным видится вариант волнообразного плато, когда будут постоянные случаи (как слышим каждый день — около 400−500 случаев заболевания). Очень надеюсь, что у нас не повторится история Нью-Йорка или Италии. Разве что очень сильно ослабят карантинные меры и люди расслабятся», — резюмировала Корчинская.