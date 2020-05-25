Степанов назвал возможную дату отмены запрета на концерты. Фото: informator.ua

https://racurs.ua/n138698-stepanov-nazval-vozmojnuu-datu-otmeny-zapreta-na-koncerty.html

Ракурс

Карантин в Украине продлен до 22 июня, поэтому до этой даты украинцам не стоит рассчитывать на отмену ограничения на проведение концертов и других массовых мероприятий.

Об этом во время сегодняшнего брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Министру был задан вопрос, состоится ли концерт американского певца Ленни Кравица, проведение которого запланировано в Киеве 13 июня.

Степанов заявил, что меломанам не стоит рассчитывать, что 13 июня Кравиц порадует песнями своих поклонников в Киеве. Министр уточнил, что проведение концертов и массовых мероприятий на данном этапе выхода из карантина не предусмотрено.

Не будет снят запрет на проведение концертов и в период с 1 по 10 июня, когда будет проходить очередной этап выхода Украины из карантина.

Министр уточнил, что лишь ближе к 22 июню правительство будет рассматривать возможность разрешения на проведение массовых мероприятий, в том числе и концертов. Но сроки снятия этих ограничений будут зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

Как ранее писал «Ракурс», футбольный матч Лиги Чемпионов между английским «Ливерпулем» и испанским «Атлетико», который состоялся в Ливерпуле 11 марта в присутствии зрителей, стал причиной смерти 41 человека от коронавируса. Этот пример наглядно демонстрирует опасность проведения массовых мероприятий в условиях эпидемии.