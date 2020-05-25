Незаконное трансграничное перемещение осуществлялось через закрытый на карантин пункт пропуска «Грабаровка-Окница», фото: «Главком»

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В Винницкой области группу пограничников из отдела пограничной службы «Болган» уличили в создании схемы незаконной переправки товаров и иностранных граждан через госграницу.

Контрабанда осуществлялась через закрытый на карантин в связи с эпидемией коронавируса автомобильный пункт пропуска «Грабаровка-Окница», расположенный на границе с Молдовой. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Отмечается, что для сокрытия своих незаконных действий злоумышленники несанкционированно отключали питание сервера автоматизированной системы обмена информацией «ГАРТ», которая осуществляет контроль за пересечением госграницы.

Так, правоохранители установили, что только 22 мая границу незаконно пересекли двое граждан Молдовы, а также были переправлены 30 коробов с различными видами марок сигарет, семь пачек курительной смеси и восемь коробов с медицинскими препаратами на общую сумму более 2,8 млн грн.

На следующий день правоохранители прекратили работу этой схемы. Иностранцев, которые незаконно пересекали границу, задержали. Также были изъяты контрабандные товары и автомобиль, на котором их перевозили.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в начале мая на Сумщине разоблачили пограничников, которые собирали «дань» за пересечение границы во время карантина.