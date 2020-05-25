Ураган налетел на Австралию. Фото: wikimedia.or

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Ураган налетел на Австралию, от непогоды страдает западная часть страны.

Стихия 24 мая за час времени повалила деревья и разнесла сотни зданий. Скорость ветра достигала 100 км/ч. также фиксировались пылевые бури и сильные ливни. Минимум 50 тыс. домов пока остаются без электричества. Об этом сообщает The Guardian.

Вдоль западного побережья фиксировали самые высокие приливы за год. Сейчас информации о пострадавших нет, но за ночь спасатели получили 360 обращений за медицинской помощью.

По информации метеорологов, ураган сформировался в Индийском океане. Специалисты утверждают, что западную часть Австралии очень редко терроризируют ураганы и циклоны и непогоду обычно приносит с востока.

Напомним, на днях Индией и Бангладеш пронесся ураган «Амфан», который оказался самым мощным за последние 20 лет в Бенгальском заливе. Стихия разрушила город Калькутта, погибли 22 человека.