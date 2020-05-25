Ураган налетів на Австралію. Фото: wikimedia.or

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Ураган налетів на Австралію, від негоди потерпає західна частина країни.

Стихія 24 травня за годину часу повалила дерева і потрощила сотні будівель. Швидкість вітру досягала 100 км/год., також фіксувалися пилові бурі та сильні зливи. Щонайменше 50 тис. будинків наразі залишаються без електрики. Про це повідомляє The Guardian.

Вздовж західного узбережжя фіксували найвищі припливи за рік. Наразі інформації про постраждалих немає, але за ніч рятувальники отримали 360 звернень по медичну допомогу.

За інформацією метеорологів, ураган сформувався в Індійському океані. Фахівці стверджують, що західну частину Австралії дуже рідко тероризують урагани та циклони і зазвичай негоду приносить зі сходу.

Нагадаємо, днями Індією та Бангладеш пронісся ураган «Амфан», який виявився найпотужнішим за останні 20 років у Бенгальській затоці. Стихія зруйнувала місто Калькутта, загинули 22 осіб.