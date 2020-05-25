Дональд Трамп. Фото: Euronews

https://racurs.ua/ua/n138695-tramp-pojertvuvav-svou-richnu-zarplatu-na-borotbu-z-koronavirusom.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп заявив, що всю свою річну зарплату повертає американському уряду. Річна зарплата Трампа становить від 400 до 450 тис. дол.

Американський президент виписав останній чек Міністерству охорони здоров’я США. Вся його річна зарплата піде на боротьбу з коронавірусом, повідомив Трамп у Twitter.

Президент США додав, що для нього велика честь направити ці гроші на боротьбу з пандемією.

Кілька днів тому Трамп виписав чек на 100 тис. дол., які пожертвував зі своєї зарплати МОЗ США для розробки ліків та профілактики коронавірусної інфекції.

Як раніше писав «Ракурс», Трамп погрожує розірвати відносини з Китаєм через те, що країна не стримала поширення коронавірусу. На думку президента США, розрив відносин із Піднебесною дозволить Америці заощадити 500 млрд дол.