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Ракурс
Дональд Трамп. Фото: Euronews

Трамп пожертвовал свою годовую зарплату на борьбу с коронавирусом

25 мая 2020, 10:04
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Президент США Дональд Трамп заявил, что всю свою годовую зарплату возвращает американскому правительству. Годовая зарплата Трампа составляет от 400 до 450 тыс. долл.

Американский президент выписал последний чек Минздраву США. Вся его годовая зарплата пойдет на борьбу с коронавирусом, сообщил Трамп в Twitter.

Скриншот поста Дональда Трампа в Twitter

Президент США добавил, что для него большая честь направить эти деньги на борьбу с пандемией.



Несколько дней назад Трамп выписал чек на 100 тыс. долл., которые пожертвовал со своей зарплаты Минздраву США для разработки лекарств и профилактики коронавирусной инфекции.

Как ранее писал «Ракурс», Трамп грозится разорвать отношения с Китаем из-за того, что страна не сдержала распространение коронавируса. По мнению президента США, разрыв отношений с Поднебесной позволит Америке сэкономить 500 млрд долл.

Источник: Ракурс


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