Киев остановился в пробках. Фото: pravda.com

https://racurs.ua/n138694-otkrytie-metropolitena-ne-pomoglo-kiev-ostanovilsya-v-probkah-karta.html

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Пробки в Киеве образовались в понедельник, 25 мая. Ситуацию на дорогах столицы не улучшило даже возобновление работы киевского метрополитена.

По состоянию на утро на дорогах наблюдаются огромные пробки. Серьезно затруднено движение на всех въездах в Киев. Машины медленно двигаются на всех мостах через Днепр в сторону правого берега: мосту Метро, мосту Патона, Северном и Южном мостах, Дарницком. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Движение автомобилей затруднено на Броварском проспекте, проспекте Романа Шухевича, Дарницком шоссе, Набережном шоссе, проспекте Бажана. Также наземный транспорт стоит на проспекте Лобановского, проспекте Победы, на Голосеевском проспекте, ул. Новоконстантиновской. Центр Киева тоже сковали пробки.

Напомним, сегодня, после двухмесячного вынужденного простоя из-за коронавирусного карантина возобновил работу столичный метрополитен. В подземку пассажиров пускают только в масках и требуют соблюдать безопасную дистанцию.