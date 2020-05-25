Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине медленно идет на спад.

За минувшие сутки в стране выявили 259 новых случаев болезни. Умерли шесть пациентов, а 126 выздоровели. Всего на территории Украины уже фиксировались 21 тыс. 245 заражений. С начала эпидемии умерли от осложнений коронавируса 623 человека, а 7 тыс. 233 пациента смогли преодолеть вирус. Об этом свидетельствуют данные, которые 25 мая опубликованы на веб-сайте Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Больше всего инфицированных сейчас в Черновицкой области — 3 тыс. 83 человека. На втором месте Киев с 2 тыс. 652 больными. Третью и четвертую строчку занимают Киевская и Ровенская области с 1 тыс. 437 и 1 тыс. 434 больными соответственно. Меньше всего сегодня зараженных в Черниговской и Луганской областях — 131 и 43 больных.

Напомним, 22 мая в Вооруженных силах Украины зафиксировали 14 новых заражений коронавирусом. Большинство зараженных военнослужащих находятся в изоляции, часть лечится в госпиталях.