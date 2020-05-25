Алексей Гончарук. Фото: РБК

https://racurs.ua/n138692-goncharuk-pered-otstavkoy-provel-taynoe-soveschanie-kabmina-v-podvale.html

Ракурс

Алексей Гончарук незадолго до своей отставки с поста премьер-министра Украины провел тайное совещание с некоторыми министрами. Совещание было тайным и проходило 28 февраля в Офисе эффективного реагирования (BRDO), в котором Гончарук работал до того, как был назначен главой украинского правительства.

Совещание было настолько тайным, что проходило в единственном помещении BRDO, в котором нет окон — в подвале офиса, сообщает «Украинская правда».

Гончарук собрал примерно четверть членов Кабмина. Среди приглашенных были министр энергетики Алексей Оржель, министр юстиции Денис Малюська, вице-премьер Дмитрий Кулеба, министр культуры Владимир Бородянский, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр образования Анна Новосад.

Во время совещания премьер-министр сообщил, что после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским он понял, что вскоре будет уволен. Кроме того, он уточнил, что Зеленский якобы готов оставить всех министров на своих местах кроме Бородянского.

Как ранее писал «Ракурс», Верховная Рада во время внеочередного заседания 4 марта отправила в отставку премьер-министра Украины Гончарука. Решение об отставке главы правительства поддержали 353 нардепа.