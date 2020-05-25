Олексій Гончарук. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n138692-goncharuk-pered-vidstavkou-proviv-taiemnu-naradu-kabminu-u-pidvali.html

Ракурс

Олексій Гончарук незадовго до своєї відставки з поста прем'єр-міністра України провів таємну нараду з деякими міністрами. Нарада була таємною і проходила 28 лютого в Офісі ефективного реагування (BRDO), у якому Гончарук працював до того, як був призначений головою українського уряду.

Нарада була настільки таємною, що проходила в єдиному приміщенні BRDO, у якому немає вікон — у підвалі офісу, повідомляє «Українська правда».

Гончарук зібрав приблизно чверть членів Кабміну. Серед запрошених були міністр енергетики Олексій Оржель, міністр юстиції Денис Малюська, віце-прем'єр Дмитро Кулеба, міністр культури Володимир Бородянський, міністр інфраструктури Владислав Криклій та міністр освіти Анна Новосад.

Під час наради прем'єр-міністр повідомив, що після розмови з президентом України Володимиром Зеленським він зрозумів, що незабаром буде звільнений. Крім того, він уточнив, що Зеленський нібито готовий залишити усіх міністрів на своїх місцях крім Бородянського.

Як раніше писав «Ракурс», Верховна Рада під час позачергового засідання 4 березня відправила у відставку прем'єр-міністра України Гончарука. Рішення про відставку голови уряду підтримали 353 нардепа.