Война на Донбассе. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n138691-ukrainskie-zaschitniki-na-donbasse-unichtojili-dvoih-boevikov.html

Ракурс

Война на Донбассе не прекращается и пророссийские боевики ежедневно совершают обстрелы позиций украинских воинов, нарушая режим тишины. За прошедшие сутки оккупационные войска 12 раз обстреляли наши позиции. Боевики применяли запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Наши воины открыли ответный огонь. По предварительным данным штаба Операции объединенных сил, были уничтожены двое боевиков и, по меньшей мере, еще двое боевиков получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

Боевики вели обстрелы Каменки из оккупированной Васильевки. Вблизи Авдеевки враг выпустил 20 мин 82-го калибра, также обстрелы зафиксированы у Красногоровки, Новотроицкого и Старогнатовки.

Недалеко от населенного пункта Водяное оккупанты из минометов 120 мм и 82 мм выпустили 13 мин. Возле Орехового враг дважды нарушал режим прекращения огня. А неподалеку Новолуганского боевики выпустили 30 снарядов со ствольной артиллерии и 26 минометных боеприпасов.

С начала этих суток российские вооруженные формирования открывали огонь из минометов калибра 120 мм неподалеку населенного пункта Пески. Возле Марьинки враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди украинских защитников в результате вражеских обстрелов нет.

Как ранее писал «Ракурс», пророссийские боевики все чаще стали применять беспилотники для сброса гранат по позициям украинских воинов.