Снайперы боевиков работали на Донбассе. Фото: lastday.club

https://racurs.ua/n138667-na-donbasse-rabotali-snaypery-okkupanty-ranili-boyca-oos.html

Ракурс

Война на Донбассе не прекращается. За прошедшие сутки вооруженные формирования, подконтрольные России, 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Вблизи Верхнеторецкого работала снайперская группа. Вражеский снайпер подстрелил украинского бойца. Раненого эвакуировали с места боевых действий в госпиталь. Об этом 24 мая сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Кроме того, оккупанты били из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм. Это оружие запрещено использовать минскими договоренностями. Также кремлевские наемники применяли для обстрелов разнообразные гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие. Обстрелы фиксировались вблизи Каменки, Авдеевки, Гнутово, Старогнатовки, Майорска, Крымского.

В ООС заверили, что отвечали адекватным огнем на агрессию врага. Вчера украинские военнослужащие ликвидировали четырех российских оккупантов и, по меньшей мере, семерых ранили.

Напомним, в мае штаб ООС обнародовал видео работы подразделения снайперов ФСБ России на Донбассе. Оккупанты самостоятельно снимали на видео стрельбу по украинских бойцах и в феврале убили младшего сержанта Вооруженных сил Украины Владимира Федченко. В Службе безопасности Украины уже заявили, что установили участников российской снайперской группы.