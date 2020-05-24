Снайпери бойовиків працювали на Донбасі. Фото: lastday.club

https://racurs.ua/ua/n138667-na-donbasi-pracuvaly-snaypery-okupanty-poranyly-biycya-oos.html

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Війна на Донбасі не припиняється. За минулу добу збройні формування, які підконтрольні Росії, 11 разів порушили режим припинення вогню.

Поблизу Верхньоторецького працювала снайперська група. Ворожий снайпер підстрелив українського бійця у госпіталь. Пораненого евакуювали з місця бойових дій. Про це 24 травня повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Крім того, окупанти гатили із артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм. Цю зброю заборонено використовувати мінськими домовленостями. Також кремлівські найманці застосовували для обстрілів різноманітні гранатомети, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю. Обстріли фіксувалися поблизу Кам’янки, Авдіївки, Гнутового, Старогнатівки, Майорська, Кримського.

В ООС запевнили, що відповідали адекватним вогнем на агресію ворога. Вчора українські військовослужбовці ліквідували чотирьох російських окупантів та щонайменше сімох поранили.

Нагадаємо, у травні штаб ООС оприлюднив відео роботи підрозділу снайперів ФСБ Росії на Донбасі. Окупанти самостійно знімали на відео стрільбу по українських бійцях і в лютому вбили молодшого сержанта Збройних сил України Володимира Федченка. У Службі безпеки України вже заявили, що встановили учасників російської снайперської групи.