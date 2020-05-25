Війна на Донбасі. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n138691-ukrayinski-zahysnyky-na-donbasi-znyschyly-dvoh-boyovykiv.html

Ракурс

Війна на Донбасі не припиняється і проросійські бойовики щодня здійснюють обстріли позицій українських воїнів, порушуючи режим тиші. За минулу добу окупаційні війська 12 разів обстріляли наші позиції. Бойовики застосовували заборонені мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Наші воїни відкрили вогонь у відповідь. За попередніми даними штабу Операції об'єднаних сил, було знищено двох бойовиків і, щонайменше, ще двоє бойовиків отримали поранення. Про це повідомляє прес-служба ООС у Facebook.

Бойовики вели обстріл Кам’янки з окупованої Василівки. Поблизу Авдіївки ворог випустив 20 мін 82-го калібру, також обстріли зафіксовані біля Красногорівки, Новотроїцького та Старогнатівки.

Недалеко від населеного пункту Водяне окупанти з мінометів 120 мм і 82 мм випустили 13 мін. Поблизу Оріхового ворог двічі порушував режим припинення вогню. А неподалік Новолуганського бойовики випустили 30 снарядів зі ствольної артилерії та 26 мінометних боєприпасів.

Від початку цієї доби російські збройні формування відкривали вогонь із мінометів калібру 120 мм неподалік населеного пункту Піски. Біля Мар’їнки ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Втрат серед українських захисників у результаті ворожих обстрілів немає.

Як раніше писав «Ракурс», проросійські бойовики все частіше стали застосовувати безпілотники для скидання гранат по позиціях українських воїнів.