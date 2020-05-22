Бойовики ОРДЛО застосували безпілотник. Фото: regnum.ru

https://racurs.ua/ua/n138613-na-donbasi-boyovyky-skynuly-z-drona-granatu-na-pozyciyi-syl-oos-ie-poranenyy.html

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Війна на Донбасі триває і посилюється з кожним днем. Вчора бойовики вбили одного і поранили сімох українських бійців.

Сьогодні окупанти, які посилено підтримуються Російською Федерацією, знову атакували позиції військовослужбовців операції Об'єднаних сил. Кремлівські найманці обстріляли українських військовослужбовців поблизу населеного пункту Старогнатівка. Про це 22 травня повідомив прес-центр штабу ООС.

За інформацією військових, ворог застосував дрона і скинув із нього постріл ВОГ-17 над позиціями бійців Об'єднаних сил. Граната вибухнула і один український військовослужбовець дістав осколкове поранення. Пораненого госпіталізували й надали медичну допомогу.

В штабі ООС стверджують, що відповіли на агресію адекватним вогнем із всієї наявної зброї. Наразі уточняються втрати противника.

Нагадаємо, вчора терористи і найманці РФ гатили із заборонених мінометів і гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Внаслідок агресії один боєць загинув, а семеро дістали поранення.