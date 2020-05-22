Боевики ОРДЛО применили беспилотник. Фото: regnum.ru

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Война на Донбассе продолжается и усиливается с каждым днем. Вчера боевики убили одного и ранили семь украинских бойцов.

Сегодня оккупанты, которые усиленно поддерживаются Российской Федерацией, снова атаковали позиции военнослужащих операции Объединенных сил. Кремлевские наемники обстреляли украинских военнослужащих вблизи населенного пункта Старогнатовка. Об этом 22 мая сообщил пресс-центр штаба ООС.

По информации военных, враг применил дрон и сбросил с него выстрел ВОГ-17 над позициями бойцов Объединенных сил. Граната взорвалась и один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Раненого госпитализировали и оказали медицинскую помощь.

В штабе ООС утверждают, что ответили на агрессию адекватным огнем из всего имеющегося оружия. Сейчас уточняются потери противника.

Напомним, вчера террористы и наемники РФ били из запрещенных минометов и гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие агрессии один боец погиб, а семь получили ранения.