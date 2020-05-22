Война на Донбассе. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/n138586-na-donbasse-okkupanty-nakryli-ognem-pozicii-sil-oos-est-pogibshiy-i-semero-ranenyh.html

Ракурс

Война на Донбассе продолжается, а боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных. Вчера оккупанты совершили семь обстрелов позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которых один боец погиб, еще семеро военнослужащих были ранены.

Боевики били из запрещенных минометов и гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) на своей странице в Facebook.

В результате обстрелов были ранены двое бойцов ООС, еще пятеро получили боевые травмы. Вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи Авдеевки, Широкино, Павлополя, Старогнатовки и Богдановки.

По данным украинской разведки, вчера украинские военные смогли ранить четырех оккупантов. С начала текущих суток новые обстрелы не зафиксированы.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины командиру батальона «Луганск-1» Сергею Губанову, который погиб 20 мая в результате взрыва вражеской мины. Также ему присвоен орден «Золотая звезда».