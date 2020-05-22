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Война на Донбассе. Фото: 24 Канал
На Донбассе оккупанты накрыли огнем позиции сил ООС, есть погибший и семеро раненыхhttps://racurs.ua/n138586-na-donbasse-okkupanty-nakryli-ognem-pozicii-sil-oos-est-pogibshiy-i-semero-ranenyh.htmlРакурс
Война на Донбассе продолжается, а боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных. Вчера оккупанты совершили семь обстрелов позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которых один боец погиб, еще семеро военнослужащих были ранены.
Боевики били из запрещенных минометов и гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) на своей странице в Facebook.
В результате обстрелов были ранены двое бойцов ООС, еще пятеро получили боевые травмы. Вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи Авдеевки, Широкино, Павлополя, Старогнатовки и Богдановки.
По данным украинской разведки, вчера украинские военные смогли ранить четырех оккупантов. С начала текущих суток новые обстрелы не зафиксированы.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины командиру батальона «Луганск-1» Сергею Губанову, который погиб 20 мая в результате взрыва вражеской мины. Также ему присвоен орден «Золотая звезда».