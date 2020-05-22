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Ракурс
Война на Донбассе. Фото: 24 Канал

На Донбассе оккупанты накрыли огнем позиции сил ООС, есть погибший и семеро раненых

22 мая 2020, 08:49
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Война на Донбассе продолжается, а боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных. Вчера оккупанты совершили семь обстрелов позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которых один боец погиб, еще семеро военнослужащих были ранены.

Боевики били из запрещенных минометов и гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) на своей странице в Facebook.

В результате обстрелов были ранены двое бойцов ООС, еще пятеро получили боевые травмы. Вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи Авдеевки, Широкино, Павлополя, Старогнатовки и Богдановки.



По данным украинской разведки, вчера украинские военные смогли ранить четырех оккупантов. С начала текущих суток новые обстрелы не зафиксированы.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины командиру батальона «Луганск-1» Сергею Губанову, который погиб 20 мая в результате взрыва вражеской мины. Также ему присвоен орден «Золотая звезда».


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