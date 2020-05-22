Війна на Донбасі. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/ua/n138586-na-donbasi-okupanty-nakryly-vognem-pozyciyi-syl-oos-ie-zagyblyy-i-semero-poranenyh.html

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Війна на Донбасі триває, а бойовики продовжують обстрілювати позиції українських військових. Вчора окупанти здійснили сім обстрілів позицій Збройних сил України (ЗСУ), внаслідок яких один боєць загинув, ще семеро військовослужбовців були поранені.

Бойовики гатили із заборонених мінометів і гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил (ООС) на своїй сторінці в Facebook.

Внаслідок обстрілів було поранено двох бійців ООС, ще п’ятеро отримали бойові травми. Ворожі обстріли були зафіксовані поблизу Авдіївки, Широкино, Павлополя, Старогнатівки і Богданівки.

За інформацією української розвідки, вчора українські військові змогли поранити чотирьох окупантів. З початку поточної доби нові обстріли не зафіксовані.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України командиру батальйону «Луганськ-1» Сергію Губанову, який загинув 20 травня внаслідок вибуху ворожої міни. Також йому присвоєно орден «Золота зірка».