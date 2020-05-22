Зеленський присвоїв звання Героя України Сергію Губанову. Фото: Суспільне

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Сергій Губанов, командир батальйону «Луганськ-1», загинув на Донбасі 20 травня внаслідок вибуху ворожої міни. Ввечері 21 травня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому Губанову посмертно.

Також йому присвоєно орден «Золота зірка». Про це повідомляє прес-служба Офісу президента у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що звання Героя України йому присвоїли за «мужність, проявлену в захисті суверенітету і територіальної цілісності України». Звання Героя України та орден йому присвоєно посмертно.

Президент Зеленський зазначив, що Сергій Губанов був одним із тих луганських міліціонерів, які навесні 2014 року не перейшли на бік окупантів. За словами Зеленського, загиблий командир мріяв, що над Луганськом колись знову замайорить синьо-жовтий прапор. Президент зазначив, що це обов’язково станеться.

Нагадаємо, раніше кримінальне провадження відкрила прокуратура за фактом загибелі командира батальйону поліції особливого призначення «Луганськ-1» Сергія Губанова. Офіцер загинув 20 травня внаслідок вибуху поблизу Трьохізбенки.