Командир батальйону «Луганськ-1» Сергій Губанов. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n138583-zagybel-kombata-lugansk-1-na-donbasi-prokuratura-vidkryla-kryminalne-provadjennya.html

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Кримінальне провадження відкрила прокуратура за фактом загибелі командира батальйону поліції особливого призначення «Луганськ-1» Сергія Губанова.

Офіцер загинув 20 травня внаслідок вибуху поблизу Трьохізбенки. Виявилося, що близько 22.50 детонувала ворожа міна, коли бійці ООС патрулювали територію вздовж річки Сіверський Донець. Внаслідок вибуху постраждали троє бійців батальйону, а Губанов загинув. Про це 21 травня повідомила прес-служба прокуратури Луганської області.

Зазначається, що слідчі Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях відкрили кримінальне провадження. Злочин попередньо кваліфікували за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці намагаються встановити усі обставини інциденту.

Нагадаємо, командир батальйону «Луганськ-1» Сергій Губанов та троє його бійців під час патрулювання дістали тяжкі осколкові поранення внаслідок вибуху.