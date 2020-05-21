Командир батальона «Луганск-1» Сергей Губанов. Фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n138583-gibel-kombata-lugansk-1-na-donbasse-prokuratura-otkryla-ugolovnoe-proizvodstvo.html

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Уголовное производство открыла прокуратура по факту гибели командира батальона полиции особого назначения «Луганск-1» Сергея Губанова.

Офицер погиб 20 мая в результате взрыва вблизи Трехизбенки. Оказалось, что около 22.50 вражеская мина детонировала, когда бойцы ООС патрулировали территорию вдоль реки Северский Донец. В результате взрыва пострадали три бойца батальона, а Губанов погиб. Об этом 21 мая сообщила пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Отмечается, что следователи Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях открыли уголовное производство. Преступление предварительно квалифицировали по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные действия, правоохранители пытаются установить все обстоятельства инцидента.

Напомним, командир батальона «Луганск-1» Сергей Губанов и три его бойца во время патрулирования получили тяжелые осколочные ранения в результате взрыва.