Российские агенты планировали взорвать украинского военного. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n214694-rossiyskie-agenty-planirovali-vzorvat-ukrainskogo-voennogo-v-kieve.html

Ракурс

Агенти Російської Федерації готували теракт у центрі Києва.

Оперативники СБУ затримали двох жінок, які готували замах на військового ЗСУ. Вони планували підірвати українського військовослужбовця у його автомобілі, який знаходився біля пішохідної зони Майдану Незалежності. Ще до спроби закласти вибухівку правоохоронці виявили встановлений на автомобілі військового GPS-трекер. Це дозволило завчасно викрити задум росіян та затримати обох агенток. Про це Служба безпеки України повідомила у Telegram.

Одну з жінок затримали, коли вона прийшла забирати зі схрону саморобну бомбу. Другу затримали у неї вдома, де виявили майже 6 кг вибухових речовин. Обидві затримані діяли порізну, а окупанти завербували їх через їхніх знайомих з Росії, що співпрацюють з спецслужбами агресора.

З’ясувалося, що одна з агенток є безробітною мешканкою Сумської області, яка за обіцянку «легких заробітків» прибула до Києва, поселилася у готелі та виготовила саморобну бомбу. Інша фігурантка — колишня власниця кондитерського магазину в окупованому Севастополі.

Затриманим вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 258 (пособництво у вчиненні терористичного акту), ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб), ч. 1 ст. 263 (незаконне придбання вибухового пристрою) та ч. 1 ст. 263−1 (незаконне виготовлення вибухового пристрою) Кримінального кодексу України. Зловмисницям загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно двоє агентів російської ФСБ готували теракт біля однієї з адмінбудівель у Києві. Зловмисники заклали саморобний запальний пристрій, який мав спричинити загоряння та вибух генераторної установки біля адмінкорпусу.