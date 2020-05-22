Зеленский присвоил звание Героя Украины Сергею Губанову. Фото: Суспільне

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Сергей Губанов, командир батальона «Луганск-1», погиб на Донбассе 20 мая в результате взрыва вражеской мины. Вечером 21 мая стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины погибшему Губанову.

Также его удостоили ордена «Золотая звезда». Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в своем Telegram-канале.

Отмечается, что звание Героя Украины ему присвоили за «мужество, проявленное во время защиты суверенитета и территориальной целостности Украины». Звание и орден ему присвоены посмертно.

Президент Зеленский отметил, что Сергей Губанов был одним из тех луганских милиционеров, которые весной 2014 года не перешли на сторону оккупантов. По словам Зеленского, погибший мечтал, что над Луганском однажды снова вывесят сине-желтый флаг. Президент отметил, что это обязательно произойдет.

Напомним, ранее уголовное производство открыла прокуратура по факту гибели командира батальона полиции особого назначения «Луганск-1» Сергея Губанова. Офицер погиб 20 мая в результате взрыва вблизи Трехизбенки.