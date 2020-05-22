Стрельба в Кривом Роге: в ходе застолья на карантине в живот прокурору всадили всю обойму из травмата

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Стрельба в Кривом Роге произошла в ходе застолья прокуроров местной прокуратуры № 3. По словам депутата городского совета Кривого Рога Николая Колесника, сотрудник прокуратуры Алексей Пипка был тяжело ранен во время пьяного конфликта в ресторане гостиницы «Украиночка», куда чиновники пришли праздновать день рождение, невзирая на карантин в Украине.

В ходе застолья Пипка якобы устроил конфликтную ситуацию с женщиной — также из коллектива прокуратуры. Об этом депутат написал на своей Фейсбук-странице.

Женщина, не колеблясь, «защищая свою честь и достоинство», всадила всю обойму из травматического пистолета в живот Пипки. Он находится в тяжелом состоянии в больнице, его несколько раз прооперировали, — отметил депутат Колесник.

Колесник пожелал прокурору выздоровления и выразил надежду, что пострадавшему не присвоят задним числом статус «участника боевых действий». В свою очередь, информацию о стрельбе на вотчине президента Владимира Зеленского также подтвердил бывший член фракции «Слуга народа» Антон Поляков.

Ночью в Кривом Роге из травматического пистолета ранили прокурора местной прокуратуры Алексея Пипку. Прокурор уже перенес несколько операций и находится в тяжелом состоянии. Пора Неклюдову, Юзику и их друзьям депутатам снова ехать в ресторан «Околица» и проводить «совещание» с силовиками. А то как-то плохо дон Юзик «навел порядок» в родном городе, — написал нардеп в Телеграм.

Местным СМИ в Криворожском отделе полиции подтвердили информацию о происшествии. Подозреваемая задержана, открыто уголовное производство по ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) ККУ.

СМИ сообщают, что в декабре 2017 года патрульные задерживали Пипку пьяным за рулем внедорожника Mercedes.

Напомним, сегодня ночью неподалеку от села Новоселица Попельнянского района Житомирщині произошло массовое убийство — арендатор пруда расстрелял из охотничьего ружья семь человек, которые рыбачили на берегу водоема.