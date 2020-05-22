Стрілянина в Кривому Розі: під час застілля на карантині в живіт прокурору всадили всю обойму з травмата

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Стрілянина в Кривому Розі відбулася під час застілля прокурорів місцевої прокуратури № 3. За словами депутата міської ради Кривого Рогу Миколи Колесника, співробітника прокуратури Олексія Пипку важко пораненили під час п’яного конфлікту в ресторані готелю «Україночка», куди чиновники прийшли святкувати день народження, незважаючи на карантин в Україні.

В ході застілля Пипка нібито влаштував конфліктну ситуацію з жінкою — також з колективу прокуратури. Про це депутат написав на своїй Фейсбук-сторінці.

Жінка, не вагаючись, «захищаючи свою честь і гідність», всадила всю обойму з травматичного пістолета в живіт Пипці. Він перебуває у важкому стані в лікарні, його кілька разів прооперували, — зазначив депутат Колесник.

Колесник побажав прокурору одужання і висловив надію, що потерпілому не присудять заднім числом статус «учасника бойових дій». Водночас, інформацію про стрілянину на малій батьківщині президента Володимира Зеленського також підтвердив колишній член фракції «Слуга народу» Антон Поляков.

Вночі в Кривому Розі з травматичного пістолета поранили прокурора місцевої прокуратури Олексія Пипку. Прокурор вже переніс кілька операцій і перебуває у важкому стані. Пора Неклюдову, Юзіку та їхнім друзям депутатам знову їхати в ресторан «Околиця» і проводити «нараду» з силовиками. А то якось погано дон Юзик «навів порядок» в рідному місті, — написав нардеп у Телеграм.

Місцевим ЗМІ в Криворізькому відділі поліції підтвердили інформацію про подію. Підозрювану затримали, відкрито кримінальне провадження за ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) ККУ.

ЗМІ повідомляють, що в грудні 2017 року патрульні затримували Пипку в стані алкогольного сп’яніння за кермом позашляховика Mercedes.

Нагадаємо, сьогодні вночі неподалік від села Новоселиця Попільнянського району Житомирщини сталося масове вбивство — орендар ставка розстріляв із мисливської рушниці сімох осіб, які рибалили на березі водойми.