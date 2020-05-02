В Сумской области пограничники собирали «дань» за пересечение границы. Фото: Укринформ

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Ракурс

Борьба с коррупцией является одним из главных требований общества к власти. Пограничники в международном пункте пропуска «Бачевск» в Сумской области организовали схему получения взяток с украинских граждан за пересечение границы в условиях карантина. С каждого частного микроавтобуса пограничники требовали «дань» в сумме 2 тыс. грн.

За это пограничники гарантировали пассажирам беспрепятственное пересечение границы в условиях карантина, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

В сообщении указано, что работники одной из смен поста, среди которых таможенники и чиновники Государственной пограничной службы Украины, требовали взятки у граждан, которые в собственных делах выезжали за границу.

По оперативной информации, только за одну смену пограничники получали до 50 тыс. грн взяток.

Во время обысков, проводимых СБУ, фигуранты пытались избавиться от доказательств противоправной деятельности, в том числе незаконно полученных денег.

В настоящее время решается вопрос относительно объявления должностным лицам смены пункта пропуска о подозрении и избрания меры пресечения.

По данному факту открыто уголовное производство на основании ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Как ранее писал «Ракурс», Государственное бюро расследований задержало за взятку инспектора отдела инспекторов пограничной службы «Заболотье» Мукачевского пограничного отряда ГПС. Инспектор способствовал контрабанде табачных изделий через границу.