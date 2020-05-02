У Сумській області прикордонники збирали «данину» за перетин кордону. Фото: Укрінформ

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Ракурс

Боротьба з корупцією є однією із головних вимог суспільства до влади. Прикордонники у міжнародному пункті пропуску «Бачівськ» у Сумській області організували схему отримання хабарів із українських громадян за перетин кордону в умовах карантину. З кожного приватного мікроавтобуса прикордонники вимагали «данину» в сумі 2 тис. грн.

За це прикордонники гарантували пасажирам безперешкодний перетин кордону, повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

У повідомленні зазначено, що працівники однієї зі змін поста, серед яких митники і чиновники Державної прикордонної служби України, вимагали хабарі у громадян, які у власних справах виїжджали за кордон.

За оперативною інформацією, тільки за одну зміну прикордонники отримували до 50 тис. грн хабарів.

Під час обшуків, які проводились СБУ, фігуранти намагалися позбутися доказів протиправної діяльності, в тому числі незаконно отриманих грошей.

Наразі вирішується питання щодо оголошення посадовим особам зміни пункту пропуску про підозру та обрання запобіжного заходу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження на підставі ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Як раніше писав «Ракурс», Державне бюро розслідувань затримало за хабар інспектора відділу інспекторів прикордонної служби «Заболоття» Мукачівського прикордонного загону ДПС. Інспектор сприяв контрабанді тютюнових виробів через кордон.