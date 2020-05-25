Незаконне транскордонне переміщення здійснювалося через закритий пункт пропуску «Грабарівка-Окниця», фото: «Главком»

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На Вінниччині групу прикордонників з відділу прикордонної служби «Болган» викрили на створенні схеми незаконного переправляння товарів та іноземних громадян через держкордон.

Контрабанда здійснювалася через закритий на карантин у зв’язку з епідемією коронавірусу автомобільний пункт пропуску «Грабарівка-Окниця», розташований на кордоні з Молдовою. Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

Зазначається, що для приховування своїх незаконних дій зловмисники несанкціоновано вимикали живлення серверу автоматизованої системи обміну інформацією «ГАРТ», яка здійснює контроль за перетином держкордону.

Так, правоохоронці встановили, що лише 22 травня кордон незаконно перетнули двоє громадян Молдови, а також було переправлено 30 коробів з різними видами марок сигарет, сім пачок курильної суміші та вісім коробів з медичними препаратами на загальну суму понад 2,8 млн грн.

Наступного дня правоохоронці припинили роботу цієї схеми. Іноземців, які незаконно перетинали кордон, затримали. Також було вилучено контрабандні товари та автомобіль, на якому їх перевозили.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на початку травня на Сумщині викрили прикордонників, які збирали «данину» за перетин кордону під час карантину.