Степанов назвав можливу дату скасування заборони на концерти. Фото: informator.ua

https://racurs.ua/ua/n138698-stepanov-nazvav-mojlyvu-datu-skasuvannya-zaborony-na-koncerty.html

Ракурс

Карантин в Україні продовжено до 22 червня, тому до цієї дати українцям не варто розраховувати на скасування обмеження на проведення концертів та інших масових заходів.

Про це під час сьогоднішнього брифінгу заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Міністру було поставлено питання, чи відбудеться концерт американського співака Ленні Кравіца, проведення якого заплановано у Києві 13 червня.

Степанов заявив, що меломанам не варто розраховувати, що 13 червня Кравіц порадує піснями своїх шанувальників у Києві. Міністр уточнив, що проведення концертів та масових заходів на даному етапі виходу з карантину не передбачено.

Не буде знята заборона на проведення концертів і в період із 1 по 10 червня, коли буде проходити черговий етап виходу України з карантину.

Міністр уточнив, що лише ближче до 22 червня уряд буде розглядати можливість дозволу на проведення масових заходів, у тому числі і концертів. Але терміни зняття цих обмежень будуть залежати від епідеміологічної ситуації у країні.

Як раніше писав «Ракурс», футбольний матч Ліги Чемпіонів між англійським «Ліверпулем» та іспанським «Атлетіко», який відбувся у Ліверпулі 11 березня у присутності глядачів, став причиною смерті 41 особи від коронавірусу. Цей приклад наочно демонструє небезпеку проведення масових заходів в умовах епідемії.