Коронавірус в Україні. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n138301-druga-hvylya-koronavirusu-v-ukrayini-bude-dumka-likarya.html

Ракурс

Друга хвиля коронавірусу в Україні буде. Тут працюють закони епідеміології — це некероване захворювання.

Як розповіла в інтерв’ю «Ракурсу» пульмонологиня, кандидатка медичних наук Марина Корчинська, є чотири прогнози вчених, як може протікати ситуація з коронавірусом в Україні.

«Поки що ми йдемо за найсприятливішим сценарієм, коли летальність у межах 3%, а пік ми проходимо у травні-червні. Але вчені спираються на дані, які дає МОЗ. До цієї статистики дуже багато запитань. Щодо прогнозів на осінь — коли саме, важко відповісти. Все залежатиме від того, наскільки послаблятимуть карантин», — пояснила вона.

Лікарка додала, що, за одними прогнозами, на коронавірус в Україні перехворіє від 200 до 300 тис. людей за цей рік, за найгіршим сценарієм — 30 млн. «Як на мене, більш ймовірним видається варіант хвилеподібного плато, коли матимемо постійні випадки (як чуємо щодня — близько 400−500 випадків захворювання). Дуже сподіваюся, що у нас не повториться історія Нью-Йорка чи Італії. Хіба що дуже сильно послаблять карантинні заходи і люди розслабляться», — резюмувала Корчинська.