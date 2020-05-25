Степанов має групу піарників і бачить себе наступним прем’єром - ЗМІ / Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n138701-stepanov-maie-grupu-piarnykiv-i-bachyt-sebe-nastupnym-premierom-zmi.html

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Максим Степанов, чинний глава Міністерства охорони здоров’я, ймовірно, має бажання стати наступним прем'єр-міністром. Про це повідомляють джерела в уряді Дениса Шмигаля. Зауважимо, що Степанов в Кабмін потрапив після звільнення Іллі Ємця, який «втомив колег нездоровим бажанням запровадити надзвичайний стан».

Неправда, що його привів глава МВС Арсен Аваков. З Ігорем Палицею (нардеп — ред.) у них були стосунки, але ми перевірили, бізнесів у них спільних не було ніколи. Кандидатура Степанова народилася під час мозкового штурму на Банковій, — пояснило «Українській правді» джерело в Кабміні.

Видання зауважує, що пандемія коронавірусу сприяла росту медійної впізнаваності Степанова, який активно почав давати інтерв’ю, щодня проводити брифінги й з’являтися у ток-шоу.

У Степанова працює група піарників, які заміряють згадки про нього у ЗМІ, щоб його було найбільше серед всіх членів Кабміну. Він уже себе бачить прем'єром, — заявив один із топ-урядовців.

На думку деяких міністрів, глава МОЗ «мітить» у крісло Шмигаля.

У міністра охорони здоров’я запаморочення від успіху. Він відчуває себе медіазіркою. Степанов ставить себе перед нами занадто високо, і якщо він не попуститься, його скоро в уряді не буде, — розповів ЗМІ один із важковаговиків чинного Кабміну.

Видання нагадує історію із запуском метро у Києві, коли Степанов за пару годин зробив діаметрально протилежні прогнози щодо пом’якшення карантину у столиці. Ця ситуація, як зазначають в «Українські правді» демонструє, що «з думкою міністра не рахуються».