В Україні відновлюють роботу метрополітенів, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n138700-metro-u-dnipri-sogodni-ne-vidkryly-nazvana-prychyna.html

Ракурс

У Дніпрі метрополітен сьогодні не відновив роботу, на відміну від інших міст із підземкою — Києва та Харкова.

Метро в цьому місті також планували відкрити 25 травня, однак воно сьогодні так і не запрацювало. Про це повідомляє ТСН.

Така ситуація склалася через відсутність відповідного рішення міської комісії. Очікується, що його ухвалять упродовж сьогоднішнього дня. Причиною затримки стала плутанина з послабленням карантину у п’ятницю — у Міністерстві охорони здоров’я до останнього вагалися, чи відкривати метрополітен.

Водночас у Дніпрі вже відновили звичний режим роботи інші види громадського транспорту — тролейбуси та трамваї.

Метро у Дніпрі закрили через епідемію коронавірусної хвороби COVID-19 17 березня.

Нагадаємо, попри відкриття метро у Києві, сьогодні вранці столицю України знову скували численні автомобільні затори.