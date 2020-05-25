Метро у Дніпрі сьогодні не відкрили: названа причинаhttps://racurs.ua/ua/n138700-metro-u-dnipri-sogodni-ne-vidkryly-nazvana-prychyna.htmlРакурс
У Дніпрі метрополітен сьогодні не відновив роботу, на відміну від інших міст із підземкою — Києва та Харкова.
Метро в цьому місті також планували відкрити 25 травня, однак воно сьогодні так і не запрацювало. Про це повідомляє ТСН.
Така ситуація склалася через відсутність відповідного рішення міської комісії. Очікується, що його ухвалять упродовж сьогоднішнього дня. Причиною затримки стала плутанина з послабленням карантину у п’ятницю — у Міністерстві охорони здоров’я до останнього вагалися, чи відкривати метрополітен.
Водночас у Дніпрі вже відновили звичний режим роботи інші види громадського транспорту — тролейбуси та трамваї.
Метро у Дніпрі закрили через епідемію коронавірусної хвороби COVID-19 17 березня.
Нагадаємо, попри відкриття метро у Києві, сьогодні вранці столицю України знову скували численні автомобільні затори.